Auto gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit zwei Fahrzeugen

Zu einem schweren Unfall kam es am späten Donnerstagabend zwischen Münster und Wolbeck. Ein Auto war zuerst gegen einen Bus geprallt und danach frontal mit einen Bulli zusammengestoßen.

Gegen 23.29 Uhr war ein 37-jähriger Münsteraner zusammen mit seiner 22-jährigen Beifahrerin die Münsterstraße in Richtung Münster unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. In Höhe der Gaststätte "Rusticus" geriet der Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte zunächst gegen einen entgegenkommenden Gelenkbus.

Hierbei schrammte er mit seinem Wagen an der gesamten Seite des Busses entlang. Anschließend fuhr der 37-Jährige mit seinem Fahrzeug frontal auf einen Bulli eines 21 Jahre alten Münsteraners auf, der hinter dem Gelenkbus fuhr. Nach dem Zusammenprall kamen beide Fahrzeuge quer auf der Münsterstraße zum Stehen.

Straße wurde komplett gesperrt

Bei dem Unfall wurden der 37-Jährige und seine Beifahrerin leicht verletzt. Der Bullifahrer, der Busfahrer und die zwölf Insassen im Bus blieben unverletzt. Die beiden kollidierten Fahrzeuge wurden bei dem Vorfall komplett beschädigt

Für die Dauer der Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle wurde die Münsterstraße für 2,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand nach Angabe der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 85.000 Euro.