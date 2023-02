Nächste Brücke über der A 1 wird abgerissen

Der Ausbau der Autobahn 1 zwischen Münster und Ascheberg schreitet voran. Erneut muss nun eine Brücke abgerissen werden. Das hat am Wochenende auch Auswirkungen für Autofahrer – ein Überblick.

Die Brücke, die die Amelsbürener Straße zwischen Ascheberg-Davensberg und Münster-Amelsbüren über die A 1 führt, wird am ersten Februar-Wochenende abgerissen, um Platz für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn zu machen.

Noch ist sie das, was Brückenliebhaber eine „So-da-Brücke“ nennen: Sie steht nur noch so da, ganz ohne Straße. Aber schon bald steht sie gar nicht mehr da: Am Samstag (4. Februar) wird das 300-Tonnen-Bauwerk zwischen Münster und Ascheberg abgerissen. Und nicht nur deshalb markiert das Wochenende einen Meilenstein beim sechsstreifigen Ausbau der A 1 zwischen Münster und Ascheberg.