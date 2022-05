Autofahrer fährt 16-Jährigen an und flüchtet

Nach einem Unfall an der Bahnhofstraße in Münster sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat einen 16-jährigen Jugendlichen auf einem E-Scooter angefahren und ist geflüchtet.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat an der Bahnhofstraße beim Abbiegen einen 16-Jährigen angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Der 16-Jährige war nach Angaben der Polizei am Freitagabend gegen 19.40 Uhr auf einem E-Scooter auf dem linken Radweg in Richtung Von-Steuben-Straße unterwegs. An der Einmündung Berliner Platz bog der 16-Jährige bei Grünlicht nach links ab. Dort touchierte ihn der unbekannte Autofahrer, der vom Berliner Platz auf die Bahnhofstraße abbog, am Knie. Der Münsteraner stürzte und verletzte sich leicht, der Autofahrer fuhr mit seinem dunklen Wagen einfach davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251/2750 entgegengenommen.