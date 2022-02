Autofahrerin kracht an Tanksäule gegen Taxi

Zusammenstoß an der Tankstelle: Eine Autofahrerin ist in der Nacht zu Sonntag an einer Tanksäule gegen ein Taxi gekracht. Sie hatte betrunken hinter dem Steuer gesessen...

Eine berunkene Frau ist an einer Tanksäule mit ihrem Auto in ein Taxi gekracht.

Eine alkoholisierte Autofahrerin ist in der Nacht zu Sonntag auf einem Tankstellengelände an der Steinfurter Straße in ein Taxi gekracht.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, fuhr die Frau um kurz vor 4 Uhr mit ihrem Wagen an eine Zapfsäule heran und stieß dabei frontal in ein stehendes Taxi. Die alarmierten Polizisten rochen direkt Alkohol in der Atemluft der Münsteranerin. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.