Aysun Aydemir verpasst Sieg bei Schönheitswettbewerb

Zum Titel beim Finale zur „Miss 50plus Germany“ hat es für die Münsteranerin Aysun Aydemir zwar nicht gereicht, der Finalabend am Donnerstag (21. Oktober) im Schwarzwald, der live auf Youtube gestreamt wurde, war aber „eine tolle Erfahrung“, wie die 50-Jährige am Tag danach im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete. „Ich hätte den Titel gerne nach Münster geholt. Aber von über 2000 Frauen unter den letzten zehn zu sein, war auch schon ein Gewinn“, sagte Aydemir.

Die zehn Finalistinnen waren in drei thematische Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hatte zwei Juroren, die entschieden, welche Frauen aus den drei Gruppen weiterkamen. Aus den drei verbliebenen Frauen kürten die Zuschauer dann per Voting die Siegerin Marielena Aponte. „Ich fand es schade, dass nicht alle sechs Juroren über die Gruppensiegerinnen entschieden haben, sondern nur zwei“, sagte Aysun Aydemir. Sie sei schon ein wenig enttäuscht, ziehe aus der Erfahrung aber viel Kraft. Außerdem freue sie sich auf das, was jetzt kommt. Am Tag nach dem Finale hätte sie bereits zahlreiche Presseanfragen erhalten, so die 50-Jährige, die von ihrer Tochter zum Finale begleitet wurde. Zusammen legten die beiden zwecks Shopping auf dem Rückweg einen Zwischenstopp in Frankfurt ein, ehe es am Abend nach Münster ging.

Das ist Aysun Aydemir aus Münster Aysun Aydemir aus Münster ist 50 Jahre alt und steht im Finale von „Miss 50plus Germany“. Foto: privat Die Mutter von zwei Erwachsenen Kindern macht zum ersten Mal bei einem Schönheitswettbewerb mit. Foto: privat Mit 49 Jahren hat die gebürtige Türkin am Weiterbildungskolleg Münster ihr Abitur nachgeholt und studiert jetzt neben ihrem Beruf als Einzelhandelskauffrau im 2. Semester BWL. Foto: privat Bis zum Finale der Miss-Wahl hat sich die Münsteranerin in mehreren Runden behauptet. Foto: privat Am 21. Oktober hofft sie auf viel Unterstützung der Münsteraner und darauf, dass viele das Live-Event auf Youtube verfolgen. Foto: privat

An Prominenz mangelte es beim Finale nicht: In einer der drei Jurys saß der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. Das ehemalige Mitglied des Bundestages saß früher öfter in der Jury der „Miss Germany“-Wahlen, die von der Familie Klemmer aus Oldenburg veranstaltet werden.