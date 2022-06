B-Side feiert „Zurück für die Zukunft“

Das B-Side-Festival soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Künstler, aber auch ehrenamtliche können sich noch bewerben, um aktiv teilzunehmen.

Im September soll es an der B-Side wieder ein großes Miteinander geben.

Unter dem Motto „Zurück für die Zukunft“ kehrt das B-Side-Festival nach einem Jahr Pause zurück ins Hansaviertel! Vom 16. bis 18. September sind alle Menschen eingeladen, an über 30 Orten rund um den Hafen in Münster ein buntes, laut Veranstalterangaben nicht-kommerzielles Programm zu erleben und wahlweise auch mitzugestalten.

Das Programm beinhaltet unter anderem Konzerte, Kunstausstellungen, Theater, Workshops, Kinder- Familienprogramm, Vorträge, Lesungen und Diskussionsrunden. Darüber hinaus entstehen in den umliegenden Quartieren temporäre Räume und Flächen für Begegnung, Austausch, und kulinarische Angebote.

Für Menschen mit Interesse an den gemeinnützigen Projekten der B-Side-Initiative sind außerdem Anlaufstellen und Infostände geplant. Auch über die Partizipation am gemeinnützigen Programm der entstehenden B-Side am Mittelhafen, die im Sommer 2023 eröffnen wird, können sich Interessierte informieren.

„Es liegt dem Festival-Team sehr am Herzen, dass wir neben guter Unterhaltung auch Visionen für eine nachhaltige, diverse, transformative fortschrittliche Gesellschaft (vor)leben und gemeinsam weiterentwickeln. Wir wollen so viel wie möglich so planen und umsetzen, dass es zukunftsfreundlich und zukunftsweisend ist“, sagt Pia Schulze.

Das Festival erstreckt sich in diesem Jahr vom Hansaplatz über den Hansaring und den Hafen, weiter zum Hawerkamp, bis hin zum Gelände des Gasometers. Um all das zu planen und zu realisieren engagieren sich aktuell über 25 Menschen ehrenamtlich.

„Auch in diesem Jahr werden wir auf das Engagement und die Unterstützung von vielen ehrenamtlichen helfenden Händen angewiesen sein. Wir freuen uns jetzt schon auf das motivierte Miteinander im Viertel, was bisher alle B-Side Festivals stark geprägt hat“, so Melchior Pfalzgraff vom Festival-Team.

Die Bewerbungsphase für alle Künstler, Initiativen und weitere Programmpunkte endet am 27. Juni.