B-Side zieht für Bauphase um

Umbau des Hill-Speichers am Stadthafen 1

Münster

Neue Bleibe auf Zeit: Die B-Side zieht für die Umbauphase des Hill-Speichers am Stadthafen 1 übergangsweise in den ehemaligen Verwaltungssitz der Pebüso-Werke am Hawerkamp. Das hat Nachteile, zum Beispiel deutlich weniger Platz, aber auch eine ganze Reihe von Vorteilen.

Von Pjer Biederstädt