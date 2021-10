Babylotsin weist Weg ins Leben

Wenn ihr Kind auf der Welt ist, fängt für jede vierte Mutter am Franziskus in Münster der Stress erst richtig: Viele sind der neuen Situation nicht gewachsen, sie brauchen Hilfe. Dafür gibt es Babylotsen.

„Viele Frauen sind nach der Geburt allein“, stellen die Babylotsinnen am Franziskus-Hospital fest.

Etwa jede vierte Frau, die am Franziskus-Hospital ein Kind zur Welt bringt, braucht Unterstützung, sei es, weil sie alleinerziehend ist, die deutsche Sprache kaum beherrscht, psychisch angeschlagen, knapp bei Kasse, sehr jung oder die Beziehung zum Vater des Kindes nicht geklärt ist. Das sagt Beate Riße, die als „Babylotsin“ an der Klinik des Franziskushospital in Münster arbeitet. Besonders auffällig sei der starke Anstieg von Frauen, die drogenabhängig sind, wenn sie zur Geburt ins Krankenhaus kommen. Lagen die Fälle vor Corona bei ein bis zwei Fällen im Jahr, waren es allein im vergangenen Quartal vier.