Keine Rose für Saskia nach rassistischem Spruch

Ob noch jemand Eis möchte, fragte der Bachelor David Jackson in der zweiten Folge der aktuellen Staffel von "Der Bachelor" in die Runde bei einem sogenannten Gruppen-Date. "Dich aus Schokolade", sagte Kandidatin Saskia aus Münster in Richtung des dunkelhäutigen Bachelors.

Sofort schiebt sie hinterher: "Das hab ich jetzt nicht gesagt!" – und schlägt die Hände vor ihrem Gesicht zusammen. Doch, hat sie. Und das kommt gar nicht gut an.

Viel unter Rassismus gelitten

Der Spruch sei ein "No-Go" fand Jackson. „Ich fand den Spruch daneben und konnte nicht darüber lachen“, stellt er klar. Er habe zu viel Erfahrungen mit solchen Geschichten gemacht und viel gelitten. Wenn er eine Frau kennenlerne, die so etwas sagt, dann löse das etwas in ihm aus – egal, wie es gemeint war, erklärte der Bachelor.

In der Nacht der Rosen – so heißt die Entscheidung am Ende der Sendung – brachte die Münsteranerin das Thema nach einer schlaflosen Nacht erneut aufs Tapet. Sie erkannte an, dass sie als weiße Person seine Erfahrungen nicht nachvollziehen könne und bedankte sich bei ihm dafür, sie darauf aufmerksam gemacht zu haben.

Es hat nicht "gevibet"

Ausgeschieden ist sie trotzdem: Saskia war eine von zwei Frauen, denen Jackson keine Rose gab. Bereits zuvor hatte es zwischen den beiden nicht direkt gefunkt. Er sei nicht der Mann für sie, sie nicht die Frau für ihn – auch ohne die Eis-Bemerkung.