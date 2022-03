Bäume gefällt: Neubau am Aegidiitor rückt näher

In den kommenden Monaten können Pkw nicht von Weseler Straße bzw. Am Stadtgraben (links) in die Aegidiistraße abbiegen. Grund sind Leitungsarbeiten am Aegidiitor. Am Parkplatz vor dem Einstein-Graffiti (Mitte) soll ab 2022 oder 2023 ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden.

Foto: Oliver Werner