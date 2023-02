Bahnhofsviertel: Immobilienbesitzer installiert mehrere Videokameras

Acht neue Videokameras, die in den vergangenen Wochen an mehreren Gebäuden am Berliner Platz installiert worden sind, sollen dort für mehr Sicherheit und Sauberkeit sorgen. Angebracht wurden sie im Auftrag des Immobilienentwicklers Areo. Die Kameras erfassen auch Eingangsbereiche und Außenwände jenes Gebäudes zwischen Hauptbahnhof und früherer Postbank, in dem sich die Einfahrt in den Hamburger Tunnel befindet.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper