Bahnübergänge Sudmühle und Mariendorf sollen verschwinden

Die Bahnübergänge in Sudmühle und Mariendorf sollen bis 2031 verschwinden und durch einen Neubau mit Brücke oder Unterführung ersetzt werden. In einem „Bürgerdialog“ will die Bahn mehrere Varianten vorstellen.

Am Bahnübergang Sudmühle stehen die Autos teilweise sehr lang an den Schranken. Das könnte sich bald ändern.

Die Bahnübergänge an Sudmühlenstraße und Mariendorfer Straße sollen bis 2031 verschwinden und durch einen Neubau mit Brücke oder Unterführung ersetzt werden. Das kündigte die Deutsche Bahn am Mittwochmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion an.

Um mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagern zu können, will die Bahn bundesweit ein Schienennetz für 740 Meter lange Güterzüge realisieren. Dafür brauche es entsprechend lange Überholgleise, damit schnellere Personenzüge überholen können, heißt es. Wartezeiten von Personenzügen könnten so vermieden werden.

Der betrieblich sinnvollste Standort für dieses Überholgleis in der Region liegt laut Bahn im Bereich Münster-Ost, was Auswirkungen auf die beiden bisherigen benachbarten Übergänge hätte. In einem „Bürgerdialog“ am heutigen Mittwoch um 15 Uhr in Handorf will die Bahn mehrere Varianten vorstellen.

Zwei Varianten möglich

Eine Variante: Beide Übergänge werden komplett geschlossen und durch ein einziges neues Kreuzungsbauwerk auf halbem Weg ersetzt, das über eine kleine Umgehungsstraße von der Sudmühlenstraße aus erschlossen werden könnte. Schranken soll es nicht mehr geben; ob der Verkehr künftig über eine Brücke oder eine Unterführung geführt werden soll, sei aber noch offen. Zusätzlich zu dieser Variante könnte in Mariendorf eine Überquerung nur für Radfahrer und Fußgänger geschaffen werden.

Eine weitere Variante sieht vor, die Südmühlenstraße in ihrem Verlauf so zu lassen, wie sie jetzt ist, und am jetzigen Bahnübergang eine Unterführung für Autos mit einem kombinierten Rad- und Fußweg zu bauen. In dieser Variante wäre es nicht nötig, eine Umgehungsstraße zu bauen. Auf einen sonst erforderlichen Eingriff in die Natur könnte so verzichtet werden.

Die Kosten kann die Bahn nach eigenen Angaben noch nicht abschätzen; sie würden aber von Land und Bund getragen, wie es heißt. Die Stadt Münster müsste sich nur dann beteiligen, wenn spezielle Sonderwünsche realisiert werden sollten, sagt Projektleiter Nurettin Kanoglu.

Bürgerdialog im „Handorfer Huus“

Für Autofahrer wäre mit einer neuen Über- oder Unterführung die lange Warterei vor den Bahnübergängen in Münster-Ost vorbei. Dort kommt es wegen der hohen Zugfrequenz immer wieder zu Staus vor geschlossenen Schranken auf der Mariendorfer Straße und der Sudmühlenstraße.Der Bürgerdialog beginnt am heutigen Mittwoch um 15 Uhr im „Handorfer Huus“, Immelmannstraße 37.