Ikke Hüftgold bringt Song über Kegelbrüder auf Mallorca heraus

Münster

Ende Mai wurden nach einem Brand in einer Bar 13 Kegelbrüder aus Münster und Umgebung auf Mallorca festgenommen. Nach Wochen in Untersuchungshaft sind sie mittlerweile zurück in Münster. Auch eine Wende in dem Fall scheint nun denkbar.

Von Ralf Repöhler, Anna Spliethoff, Thomas Schubert, Stefan Werding, Gunnar Pier, Jürgen Grimmelt, Jonas Wiening und dpa