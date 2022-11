Batterieforscher trägt jetzt die Silberne Kiepe

Vor zwei Jahren musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen: Am Sonntagabend aber konnte der münsterische Ableger des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoha wieder seine „Silberne Kiepe“ vergeben. Diesmal trägt ein Batterieforscher diese kleine, aber äußerst feine Auszeichnung.

Prof. h. c. mult. Dr. Martin Winter heißt der Kiepen-Träger 2022 und folgt damit auf den Musiker Steffi Stephan, der 2018 ausgezeichnet wurde und am Abend eine launige Laudatio auf Winter hielt.

Mit der seit 1984 verliehenen „Silbernen Kiepe“ ehrt der Dehoga Westfalen im Zweijahresrhythmus Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die sich in vorbildlicher Weise für das Ansehen Münsters außerhalb der Stadtgrenzen eingesetzt haben.

Verdienter Forscher

Der neue Kiepen-Träger Prof. Winter ist von Hause aus Chemiker und forscht seit 30 Jahren im Bereich der elektrochemischen Energiespeicherung und -wandlung. Insbesondere das Batterieforschungszentrum „Meet“ der Universität Münster und das Helmholtz-Institut Münster sind engstens mit dem Namen von Prof. Dr. Winter verbunden, verweist der Dehoga auf die Forschungsmeriten.

Silberne Kiepe für Dr. Anke Meizies und Prof. Dr. Martin Winter. Die Preisträger Dr. Anke Meizies und Prof. Dr. Martin Winter, Ehefrau Veronika Winter (r.) Foto: Oliver Werner Hendrik Eggert (l.) überreichte die Silberne Kiepe an Dr. Anke Meizies (2v.l.) und Prof. Dr. Martin Winter (3.v.r.) . Rockmusiker Steffi Stephan (3.v.l.) und der frühere Vorsitzende Wolfgang Deckenbrock (r.) hielten die Laudatio im Beisein des Sponsors Frank Knura von der Sparkasse Münsterland Ost. Foto: Oliver Werner Laudator Wolfgang Deckenbrock und Preisträgerin Dr. Anke Meizies Foto: Oliver Werner Hendrik Eggert begrüßt die Gäste. Foto: Oliver Werner Preisträger Prof. Dr. Martin Winter Foto: Oliver Werner Hendrik Eggert begrüßt die Gäste. Foto: Oliver Werner Laudator Steffi Stephan Foto: Oliver Werner Laudator Wolfgang Deckenbrock Foto: Oliver Werner Patricia Nielson (Mövenpick), Rembert Winnecken (Schloß Wilkinghege), Anja Fenneberg (Kaiserhof) Foto: Oliver Werner V.l.: Claudia Gerken Titus Dittmann, Steffi Stephan, Brigitta Dittmann Foto: Oliver Werner V.l.: Hendrik Eggert, Dr. Anke Meizies, Wolfgang Deckenbrock Foto: Oliver Werner Hendrik Eggert begrüßt die Gäste. Foto: Oliver Werner Martina Mersch, Ingrid und Ruth Klimke Foto: Oliver Werner V.l.: Steffi Stephan, Claudia Gerken, Brigitta Dittmann, Titus Dittmann, Hendrik Eggert. Foto: Oliver Werner Tobias Sudhoff sorgt mit seinen Männern für die musikalische Unterhaltung. Foto: Oliver Werner V.l.: Bäckermeister Georg und Susanne Krimphove, Oberbürgermeister Markus Lewe, Maria Lewe, Künstler Tobias Sudhoff. Foto: Oliver Werner .Georg und Susanne Krimphove Foto: Oliver Werner Ellen Gernun und Martin Lohmann (Adoph-Kolping Berufskolleg) Foto: Oliver Werner WN-Lokalchefredakteur Dirk Anger und Handwerkskammerpräsident Hans Hundt. Foto: Oliver Werner Kiepenträgerin Dr. Anke Meizies, Bernd Fehige (Adolph-Kolping Berufskolleg) Foto: Oliver Werner Stephan und Johanna Schmitz (Schloß Wilkinghege) Foto: Oliver Werner Rockmusiker und ehemaliger Jovelchef Steffi Stephan und Claudia Gerken Foto: Oliver Werner Iris und Uwe Becker (Gerolsteiner) Foto: Oliver Werner Renate Dölling (Dehoga) und Kay Fenneberg (Hotel Kaiserhof) Foto: Oliver Werner Dieter Enders und Kevin Reschkowski (r.) Foto: Oliver Werner V.l.: Markus Heller, Dirk Woitzel, Thorsten Menne, Ramona und Alexandra Heller Foto: Oliver Werner V.l.: Manfred Erdenberger, Sonja Erdenberger, Erten Tekce, Rosel Erdenberger. Foto: Oliver Werner (V.l.) Henrike, Antje und Hendrik Eggert, Veronika und Prof. Dr. Martin Winter Foto: Oliver Werner V.l.: Marie Beckers, Georg König, Robert und Christine Preis Foto: Oliver Werner Steffi Stephan hielt die Laudatio auf Prof. Dr. Martin Winter Foto: Oliver Werner V.l.: Henrike Eggert, Leonard König, Anna Kappes Foto: Oliver Werner Wolfgang Deckenbrock, Heinz und Gerda Eggert, Gerda Deckenbrock. Foto: Oliver Werner V.l.: Laura und Angelika Jakowski, Lutz Grassnickel, Reinhard und Marion Aldejohann Foto: Oliver Werner V.l.: Verena Bittner, Anna Vollmeier, Stephanie Hugenroth, Bernd Fehige (Adolph-Kolping Berufskolleg) Foto:

Der Kreisverband Münster, dessen Vorsitzender Hendrik Eggert vor mehr als 100 Gästen durch den Abend führte , verlieh erstmals noch weitere „Silberne Kiepe“ – um damit Persönlichkeiten auszuzeichnen, die sich in vorbildlicher Weise für das Ansehen des Gastgewerbes in Münster und außerhalb der Stadtgrenzen eingesetzt haben, wie es heißt.

Zweite Kiepe für Dr. Anke Meizies

In diesem Jahr wurde die Ehrung Dr. Anke Meizies zuteil, die viele Jahre die Abteilungsleitung Gastgewerbe am Adolph-Kolping-Berufskolleg, der zuständigen Berufsschule für die Auszubildenden im Gastgewerbe, geleitet hat. Viele Auszubildende seien somit im Berufsschulunterricht von ihr unterrichtet worden, so der Dehoga-Kreisverband. Meizies habe viele junge Menschen während der Ausbildung begleitet und ihnen die Spaß und Freude an einem Beruf und an einem Aufstieg im Gastgewerbe vermittelt.

Traditionell findet die Veranstaltung immer am ersten Advent statt – in diesem Jahr erstmalig als sogenannte Küchenparty. Erneut trafen sich die Freunde der Gastronomie dazu im Hotel Kaiserhof, um nach der Feierstunde bei kulinarischen Köstlichkeiten einen unterhaltsamen Abend zu verbringen..