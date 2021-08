Bauarbeiten für Kanalpromenade schreiten voran

Die Kanalpromenade entlang des Dortmund-Ems-Kanals in Münster nimmt Gestalt an. Auf den ersten Abschnitten des einseitigen Betriebsweges beginnt laut einer städtischen Pressemitteilung im Spätsommer die Asphaltierung. Der verbreiterte Betriebsweg erhalte zudem durchgängig eine intelligente Beleuchtung. So können Radfahrerinnen und Radfahrer zukünftig schnell, komfortabel und sicher ihr Ziel erreichen.

"Die Kanalpromenade ist eine wichtige und nachhaltige Investition für den Radverkehr in Münster und in der Stadtregion. Nach Fertigstellung wird es eine durchgängige und komfortabel zu befahrende Verbindung von Stadtgrenze zu Stadtgrenze geben", sagt Stadtbaurat Robin Denstorff in der Mitteilung.

Intelligente Beleuchtung am Kanal

Entlang der Kanalpromenade wird eine Straßenbeleuchtung eingesetzt, die digital gesteuert nur dann den Weg beleuchtet, wenn sich jemand nähert. Nachdem eine Straßenlaterne passiert wurde, schaltet sich die Beleuchtung nach Angaben der Stadt automatisch ab. "Wir sind stolz, dass wir mit der adaptiven Beleuchtung an der Kanalpromenade eine innovative und nachhaltige Technik einbauen können. Lichtverschmutzung und der Energieverbrauch werden gesenkt, gleichzeitig kommen Radfahrer sicher an ihr Ziel", hebt der zuständige Projektleiter Andreas Groot-Körmelink die Vorteile der intelligenten Beleuchtung hervor.

"Um die am Kanal lebenden Fledermäuse zu schützen, wird die Beleuchtung zunächst, wie in den Artenschutzgutachten vorgeschlagen, in den Abendstunden der Sommermonate ausgeschaltet, sobald sie nicht mehr benötigt wird", heißt es in der Mitteilung weiter. In Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut startet unter der Bedingung der Fördermittelzusage im Frühjahr 2022 eine Pilotstudie zum Thema "Fledermäuse und Licht". Die sich kurzfristig verändernde Leuchtkraft und deren Auswirkungen auf die Tierwelt sollen wissenschaftlich untersucht werden.

Sechs Bauabschnitte

Die Umsetzung des Projektes erfolgt nach Angaben der Verwaltung in sechs Bauabschnitten. Während der im zentralen Innenstadtbereich gelegene Bauabschnitt 2 (Brücke Warendorfer Straße bis Eulerstraße) erst beginnen kann, wenn dort die geplante Verbreiterung des Dortmund-Ems-Kanals erfolgt, beginnen noch in diesem Jahr die Asphaltarbeiten in den Bauabschnitten 1, 3 und 6 (Brücke Gelmer bis Wilhelmshavenufer, Eulerstraße bis Asphaltmischwerk und Osttor bis Stadtgrenze). Erste Abschnitte sollen im Sommer 2022 fertig sein.

Übersicht über die Strecke von Stadtgrenze zu Stadtgrenze: Mit den Bauabschnitten 1, 3 und 6 beginnen die Asphaltierungen der Kanalpromenade. Foto: Stadt Münster

Infotag am 9. September

Am 9. September gibt es nach Angaben der Stadt einen öffentlichen Infotag an der Kanalpromenade in Amelsbüren zwischen Davertstraße und Eisenbahnbrücke. Neben Infoständen werde es Baustellenführungen geben. "Der Vormittag ist für Klassen der umliegenden Grundschulen reserviert", teilt die Stadt mit. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.