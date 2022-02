Bauarbeiten für Meranti-Halle kommen voran

Auch in den Herbst- und den bisherigen Wintermonaten sind die Bauarbeiten für die neue Meranti-Halle im Allwetterzoo gut vorangekommen. Das berichtet Bauleiter Sebastian Kuppe in einer Pressemitteilung des Zoos.

Insgesamt sind seit Baubeginn im Januar 2021 bereits 300 Tonnen Eisen und 600 Kubikmeter Beton verbaut worden. "Mittlerweile sind rund 1000 Meter Betonkernaktivierung in der Hallenwand Süd verlegt worden", so Kuppe. Derweil geht es im Nordosten schon eine Etage höher. Denn die Decke Erdgeschoss-Nordost ist fertig betoniert. Dort handelt es sich um den Bereich, in dem die neuen Konferenz- und Tagesräume zu finden sein werden.

Vorbereitungen für Kran-Stellplatz laufen

Der Bau der Außenwände sei weit fortgeschritten, deshalb sei es an der Zeit, an die Dachkonstruktion zu denken, so der Allwetterzoo in der Mitteilung. "Aktuell laufen die Vorbereitung zur Bereitstellung des Stellplatzes für den großen Kran. Dieser wird die ganze Baustelle bedienen können und ist für die großen Stahlträger auf dem Dach ausgelegt", erklärt der Bauleiter.

Dort, wo die Tropenhalle entsteht, ist aktuell noch eine große Baustelle. Foto: Allwetterzoo Münster

Wie in den Tropen auch, wird Wasser eine besondere Bedeutung in der Meranti-Halle zukommen. "Dafür bereiten wir gerade zwei Regenwassertanks vor, die ins Erdreich eingelassen werden", sagt Bauleiter Sebastian Kuppe. Die Tanks sammeln das Regenwasser, welches vom Kuppeldach in die Tanks geleitet wird. "Das gewonnene Wasser wird aufbereitet und der Halle hinzugefügt. Zum Beispiel in die Wasserbecken oder der Berieselungsanlage", erklärt er den Zweck der Tanks.

Aussichtstürme und Becken für Riesenotter

Besondere Aufmerksamkeit kommt derweil auch den zwei Aussichtstürmen mit bis zu sieben Meter Höhe. Hierfür, und auch für das Becken der Riesenotter, geschehen aktuell vorbereitende Erdarbeiten, um die baldige Gründung sowie Betonierung der Fundamente beginnen zu können.

Der erste Spatenstich für die neue Tropenhalle erfolgte Anfang Januar 2021. Der Bau soll 21,5 Millionen Euro kosten.