Bauarbeiten auf der Münzstraße

Ab Mittwoch (30. November) lässt das Amt für Mobilität und Tiefbau vorbereitende Arbeiten für die Instandsetzung von Fahrbahn und Parkbucht in der Münzstraße zwischen den Einmündungen Jüdefelderstraße und Hollenbeckerstraße durchführen. Der motorisierte Verkehr wird laut einer städtischen Pressemitteilung in beide Richtungen am Baufeld vorbeigeleitet.

Die Asphaltarbeiten folgen in den Abend- und Nachtstunden ab 6. Dezember (Dienstag) bis voraussichtlich 9. Dezember (Freitag) in den Abend- und Nachtstunden jeweils zwischen 21 und 5 Uhr unter Vollsperrung. Eine Umleitung in beide Richtungen wird nach Angaben der Stadt über die Fürstenbergstraße, Gartenstraße, Lublinring, Cheruskerring, Friesenring, Grevener Straße, Steinfurter Straße, Neutor eingerichtet. Die Zufahrt zu betroffenen Grundstücken im Baustellenbereich kann zeitweise nicht oder nur eingeschränkt möglich sein.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau weist darauf hin, dass schlechtes Wetter die Arbeiten verzögern kann. Die Arbeiten werden bei geeigneter Witterung umgehend weitergeführt.