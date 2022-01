Bauarbeiten sorgen für Teilsperrung der Hüfferstraße

Das städtische Amt für Mobilität und Tiefbau erneuert ab Dienstag (11. Januar) einen Hausanschluss in Höhe der Hüfferstraße 16. Während der Bauzeit ist die Hüfferstraße stadteinwärts hinter der Einmündung Himmelreichallee gesperrt. Die Arbeiten dauern laut Mitteilung der Stadt voraussichtlich bis zum 18. Januar (Dienstag).

Wie die Stadt mitteilt, werde eine Umleitung Richtung Zentrum ausgeschildert. Stadtauswärts ist die Hüfferstraße durchgängig befahrbar. Alle anliegenden Grundstücke bleiben erreichbar. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jederzeit passieren.

Drei Buslinien müssen Umleitungen fahren

Mehrere Buslinien müssen wegen der Bauarbeiten jedoch Umleitungen fahren. Betroffen sind laut Mitteilung der Stadtwerke die Linien 11, 22 und N80. Zwischen den Haltestellen Hüfferstiftung und Picassomuseum fahren die Busse in Fahrtrichtung Innenstadt über Himmelreich- und Adenauerallee sowie Aegidiistraße auf dem Linienweg der Linie 14.

Die Linien können die Haltestellen Landgericht/Schlossplatz Süd und Krummer Timpen in Richtung Innenstadt nicht anfahren, am Aegidiimarkt halten sie am Bussteig C auf der Aegidiistraße. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke ihren Fahrgästen die Haltestellen Hüfferstiftung oder Zentralfriedhof (für Landgericht) und Aegidiimarkt (für Krummer Timpen). In Fahrtrichtung Coesfelder Kreuz fahren die Busse wie gewohnt.