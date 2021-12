Baugrube war nur unzureichend gesichert

Im Juli 2019 starb ein 77-jährige Radfahrerin, nach dem sie in eine Baugrube an der Steinfurter Straße gestürzt war. Der Unfall hatte jetzt vor dem Amtsgericht ein Nachspiel – mit Folgen für den damals verantwortlichen Bauarbeiter.

Es herrschte sehr wohl Einigkeit vor dem Amtsgericht: Der tragische Unfall, der sich am 2. Juli 2019 an einer Straßenbaustelle an der Steinfurter Straße ereignete, war durchaus eine „Verkettung unglücklicher Umstände“, wie Staatsanwalt, Richter, Verteidiger und Nebenkläger sagten.