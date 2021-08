Baustelle auf Geiststraße ab Donnerstag

Ab Donnerstag (26. August) wird auf der Geiststraße in Münster gebaggert. Bis Anfang Oktober regelt eine Baustellenampel den Verkehr, weil beschädigte Wasserleitungen repariert werden müssen.

Auf der Geiststraße in Müsnter stehen Bauarbeiten an.

Ab Donnerstag (26. August) reparieren die Stadtnetze Münster beschädigte Wasserleitungen auf der Geiststraße. Die Arbeiten wollen die Stadtnetze Anfang Oktober beenden.

Auf Höhe der Göbenstraße regelt eine Baustellenampel den Verkehr auf der Geiststraße. Die Göbenstraße wird für Autos beidseitig zur Sackgasse in Richtung Geiststraße. Das Abbiegen in die Geiststraße ist in der Bauzeit nicht möglich.

Im Anschluss wird zwischen Horn- und Burgstraße ein weiteres Baufeld eingerichtet. Weil die beschädigte Trinkwasserleitung die Straße quert, wird dort jeweils eine Fahrspur gesperrt.

Die Buslinie 4 der Stadtwerke umfährt während der Bauzeit die Göbenstraße. In Richtung Waldfriedhof Lauheide verbleibt sie auf der Geiststraße. Die Haltestelle Geiststraße B entfällt. Die Stadtwerke richten eine Ersatzhaltstelle nahe der Kreuzung zur Weseler Straße ein.

Mit dem Rad und zu Fuß können beide Baustellen jederzeit passiert werden. Die Arbeiten stellen die Trinkwasserversorgung der unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner sicher.