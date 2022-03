Bebauungsplan für den "Hafenmarkt" wird in der Politik diskutiert

Der Bebauungsplan für den „Hafenmarkt“ geht in die nächste Runde – und die soll nun endlich die letzte sein. Schon bald soll der Rat der Stadt über den Plan entscheiden. Doch vorher mussten hunderte Stellungnahmen einbezogen werden.

Schon lange ruhen die Arbeiten am Hafenmarkt.

Letzter Schritt im Bebauungsplanverfahren für das Bauprojekt „Hafenmarkt“: Die Planungsverwaltung hat den politischen Gremien den Abwägungsvorgang zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgelegt. Insgesamt sind gut 400 Stellungnahmen bei der Verwaltung eingegangen. Alle Eingaben werden in der aktuellen Beschlussvorlage behandelt. Die Entscheidungen trifft der Rat voraussichtlich in seiner Sitzung am 6. April.

Die Stadtverwaltung musste einen neuen Bebauungsplan erarbeiten, weil der frühere Bebauungsplan 2018 vom Oberverwaltungsgericht gekippt wurde.

Einzelhandel, Wohnungen und Gastronomie

Mit dem „Hafenmarkt“ soll am Hansaring ein nutzungsgemischtes Quartier mit Einzelhandel, Wohnungen und Flächen für Gastronomie und Dienstleister sowie einem Parkhaus entstehen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan schafft die planungsrechtliche Grundlage für das Projekt.

Die anstehenden Beratungen in den politischen Gremien und die Ratsentscheidung bilden die letzte Etappe im mehrstufigen Planverfahren: Im Dezember 2019 fasste der Rat die einleitenden Beschlüsse zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung im März 2020 hat der Entwurf des Bebauungsplanes im Frühjahr 2021 für sechs Wochen öffentlich ausgelegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

400 Stellungnahmen zum Entwurf

Es folgte eine Überarbeitung des Entwurfs und eine weitere Offenlegung für zwei Wochen im September 2021. Die gut 400 Stellungnahmen aus der Beteiligung gehen mit der aktuellen Vorlage zunächst zu Vorberatungen in die Bezirksvertretung Mitte und in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung. Im Rat steht die Vorlage am 6. April auf der Tagesordnung.

Bei einem positiven Votum ist das Aufstellungsverfahren nach Baugesetzbuch abgeschlossen. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt würde der neue Bebauungsplan für den „Hafenmarkt“ in Kraft treten