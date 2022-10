Begegnungen im Gebetshaus

Am Montag fand der Tag der offenen Moschee statt. In Münster öffnete die Arrahman-Moschee ihre Türen.

Den Islam im Gebetshaus vorzustellen und dabei die Begegnung von Muslimen und Christen zu fördern, war Sinn des Tages der offenen Moschee am Montag. Die Arrahman-Moschee am Meßkamp hatte ein kleines Programm erstellt, in dem die „Grundpfeiler des Islam“ erklärt wurden, wie es hieß. Hauptthema war die Barmherzigkeit im Islam. Die Moschee ist mit dem Begriff „Arrahman“ versehen, der im Arabischen zum Beispiel „Der Gnädige“ als Namen für den Gott „Allah“ bedeuten kann.

Aus Münsters öffentlichem Leben nahmen unter anderem der emeritierte Pfarrer Klaus Wirth von St. Nikolaus als langjähriger christlicher Vertreter im Christlich-islamischen Arbeitskreis, die Vorsitzende des Integrationsrates, Maria Salinas, der Kontaktbeamte der Polizei für muslimische Institutionen, Jörg Allkemper, und für die CDU Richard Halberstadt teil.

Sozialer Treffpunkt

Laut Yaseen Al-Murish vom Organisationsteam hatten vor allem Jugendliche, die die Moschee als Gebetshaus und sozialen Treffpunkt wahrnehmen, geholfen, Technik, Räume und einen Imbiss vorzubereiten.

Für den Arbeitskreis sprachen Klaus Wirth und als muslimischer Vertreter Abdul Hadi Al-Nahlaoui, der zur Moschee gehört. Wirth sagte: „Es hat lange gedauert, bis wir überhaupt einen Nerv für den Islam hatten. Es war sonst selbstverständlich, dass sich alles Religiöse in christlich-ökumenischem Rahmen abzuspielen hat.“ Das sei nicht mehr so.