Bei der Hymne fließen Tränen

Friedensdemo am Prinzipalmarkt

Münster

Seit über einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine. Geflüchtete, die es nach Münster geschafft haben, und Ukrainer, die schon länger in Westfalen leben, haben am Samstag auf dem Prinzipalmarkt für Frieden demonstriert. Protokoll einer bewegenden Kundgebung.

Von Pjer Biederstädt