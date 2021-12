Bei eisiger Kälte Wohnungslose bei Einrichtungen melden

Wer bei Kälte im Freien übernachtet, bringt sich schnell in Lebensgefahr. Deshalb ist es in den Wintermonaten besonders wichtig, dass die kostenfreien Übernachtungsangebote genutzt werden. Sowohl das Haus der Wohnungslosenhilfe als auch die Unterkünfte des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) stehen an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Die Bischof-Hermann-Stiftung, der SkF und das städtische Sozialamt bitten daher alle Bürgerinnen und Bürger um eine erhöhte Aufmerksamkeit.

Wer Hilfebedürftige sieht, die bei eisigen Temperaturen im Freien übernachten, sollte dies melden. Hinweise nehmen das Haus der Wohnungslosenhilfe (' 0251/48 45 20) und der SkF (' 0251/ 89 93 60) entgegen. Mitarbeitende der Sozialarbeit versuchen dann, die Betroffenen zu überzeugen, doch einen Platz im Warmen und möglicherweise weitere Unterstützung anzunehmen.

Angebot für alleinstehende Frauen

Für alleinstehende Frauen stehen neben den regulären Angeboten im Winter zwölf weitere Schlafplätze in der Katharinenstraße zur Verfügung. Die Betreuung wird durch den SkF übernommen.

Neben den regulären Angeboten für alleinstehende Männer (128 Schlafplätze im Haus der Wohnungslosenhilfe an der Bahnhofstraße und in der Übernachtungsunterkunft an der Friedrich-Ebert-Straße) stehen in den Wintermonaten zusätzlich Wohncontainer am Albersloher Weg bereit. Die Einrichtungen für Männer werden durch die Bischof-Hermann-Stiftung betreut.