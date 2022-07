Beleuchtung in der Mittagshitze

Strahlender Sonnenschein, aber auf der Promenade leuchten die Laternen? So geschehen am Montagmittag. Doch der ungewöhnliche Vorgang war offenbar kein Fehler.

Kurz nach 13 Uhr am Montagmittag: Münster schwitzt bei blauem Himmel, Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad. Auf der Promenade ist es da aufgrund der vielen Bäume schon deutlich angenehmer – das fällt auf. Mehr allerdings fällt um diese Zeit noch auf, dass in den Laternen an der Promenade zu diesem Zeitpunkt das Licht brennt.

Technischer Defekt? Eine adaptive Beleuchtung, die sich vom Zusammenspiel aus Licht und Schatten hat täuschen lassen? Vielleicht gar ein kleiner Skandal in Zeiten der herannahenden Energiekrise? Weit gefehlt, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte: Es handelte sich lediglich um Wartungsarbeiten. Und das Licht war schon wenig später dann auch wieder erloschen.