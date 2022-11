Benefizkonzert für Menschen in der Ukraine

Das Jugendorchester Havixbeck ist schon viel herumgekommen. Kein Wunder, dass die jungen Musiker sich derzeit auch besonders in der Pflicht sehen, etwas für die Menschen in der Ukraine zu tun. Sie spielen ein Benefizkonzert in der Lambertikirche.

Das Jugendorchester Havixbeck gibt unter der Leitung von Rainer Becker und gemeinsam mit Domorganist Lukas Maschke (Billerbeck) am Samstag (19. November) ab 20 Uhr in der Lambertikirche ein Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine. Der Eintritt ist frei, ebenso die Platzwahl. Am Ende der Veranstaltung werden Spenden gesammelt.

Im Mittelpunkt des einstündigen Programm stehen Werke für Blasorchester und Orgel. Zu Beginn erklingt „Lobet den Herren mit Pauken und Zimbeln“ von Sigfrid Karg-Elert mit einem Wechselspiel zwischen Orchester und Orgel. Danach verbinden sich die Klänge der Orgel mit denen des Orchesters in „An American Elegy“ von Frank Ticheli.

Fröhlich und tänzerisch

Fröhlich und tänzerisch ist die Musik bei der „Serenade for wind band“ von Derek Bourgeois. Der Engländer Robert Ely hat mit “Air and Variations for organ and wind band” ein ungewöhnliches und wenig bekanntes Werk für diese Kombination geschrieben. Aufgrund der besonderen Kompositionstechnik und der Instrumentation verdient es, als Hauptwerk des Konzertes bezeichnet zu werden, heißt es in der Ankündigung.

Der amerikanische Komponist David Gillingham zeigt in „Be thou my vision“ die klangliche Vielfalt eines symphonischen Blasorchesters. In „Das große Tor von Kiew“ von Modeste Mussorgsky, in einer Bearbeitung für Orgel-Solo, kann Lukas Maschke die gesamte Kraft und Klangfarbe der Königin der Instrumente ausspielen.

Majestätische Klänge aus England zum Abschluss

Anschließend erklingt der wunderschöne Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ von Philipp Nicolai (Satz: Johann Sebastian Bach) mit Blechbläsern, Orgel Solo, Holzbläsern und einem gemeinsamen Tutti. Mit majestätischen Klängen aus England endet das etwa einstündige Konzert mit dem berühmten „Crown Imperial“ von William Walton.