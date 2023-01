Bergstraße gesperrt: Verkehrschaos bleibt aus

Seit 8 Uhr ist die Bergstraße gesperrt. Die Kanal- und Leitungsbauarbeiten an der Hauptverkehrsader in Münsters Zentrum haben begonnen. Das erwartete Verkehrschaos blieb jedoch aus.

Um kurz vor 8 Uhr am Dienstagmorgen haben Bauarbeiter die Bergstraße abgesperrt.

Um kurz vor 8 Uhr war sie dicht: Bauarbeiter haben am Dienstagmorgen die Sperrung der Bergstraße eingerichtet. Das erwartete Verkehrschaos blieb aber weitgehend aus.

Sowohl westlich als auch östlich der Baustelle floss der Berufsverkehr am Morgen ohne große Beeinträchtigungen. Der Ring war um kurz nach 8 Uhr nicht voller als an anderen Tagen, im Feierabendverkehr war dann aber doch etwas mehr Geduld gefragt als sonst.

Staus im Martiniviertel

Zu wirklich zähen Staus kam es nur in der Wasser- und Stiftsherrenstraße im Martiniviertel, wo bereits an Tag eins zu sehen war, dass dies eine neuralgische Engstelle werden könnte.

Dort, wo die Münz- auf die Bergstraße trifft, bildeten sich auch zeitweise Autoschlangen, weil die Linksabbiegerampel zum Nadelöhr auf dem Weg zur Umfahrung über den Breul wurde.

Von Chaos konnte aber nicht die Rede sein. „Bis jetzt läuft es gut“, bilanzierte Lukas Maiwald, städtischer Bauleiter der Maßnahme, gegen 9 Uhr. Bei zwei Hinweistafeln hätten LED-Lichter nicht funktioniert, mehr gab es kurz nach dem Start der Sperrung nicht zu meckern. Wie das am Samstag aussieht, wenn mehr Auswärtige in die Stadt kommen, müsse man abwarten, so Maiwald.

Sperrung für voraussichtlich zehn Monate

Mit zwei Kolonnen à vier Mitarbeitern rückte die ausführende Firma an. Nach dem Aufbau der Verkehrsführung suchten die Bauarbeiter den Baustellenbereich nach Blindgängern ab.

Außerdem wurde gemessen, wo die Regenwasser- und Abwasseranschlüsse der einzelnen Häuser verlaufen, wie Rüdiger Bumann, Bauleiter der Firma, erklärte. Die Erneuerung des über 120 Jahre alten Schmutzwasserkanals und der Trinkwasserleitung von 1959 sowie das Verlegen neuer Strom-, Gas-, und Wasseranschlüsse dauert voraussichtlich zehn Monate.

Tag eins der Bergstraßen-Sperrung Um kurz vor 8 Uhr haben Bauarbeiter die Sperrung der Bergstraße eingerichtet, wie hier am westlichen Ende, wo die Bergstraße auf die Münzstraße trifft. Foto: Matthias Ahlke Das erwartete Verkehrschaos blieb aber am Morgen weitgehend aus. Foto: Matthias Ahlke Die Stadt Münster hatte zuvor ausgiebig über die Umleitungen informiert. Foto: Ann-Kathrin Schriever Mehrere LED-Hinweistafeln, wie hier am Neutor, wiesen auf die Sperrung der Bergstraße hin. Foto: Pjer Biederstädt Dort, wo die Münzstraße auf die Bergstraße trifft, bildeten sich zeitweise kleinere Autoschlangen, weil die Linksabbiegerampel zum Nadelöhr auf dem Weg zur Umfahrung über den Breul wurde. Foto: Matthias Ahlke Die Zufahrt zu den erreichbaren Parkhäusern war ebenfalls ausgeschildert. Foto: Pjer Biederstädt Auch Busse wurden über die Umleitung von West nach Ost über den Breul geführt. Foto: Matthias Ahlke Auf der Stiftsherrenstraße staute sich der Verkehr,... Foto: Matthias Ahlke weil er oben mit dem der Hörsterstraße zusammentraf. Foto: Matthias Ahlke Die Sperrung der Bergstraße hatte am ersten Tag keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss auf dem Ring. Dort staute es sich nicht mehr als anderen Tagen auch. Foto: Pjer Biederstädt Zehn Monate wird die Bergstraße zwischen Tibus- und Schlaunstraße gesperrt sein. Der Grund: Kanalarbeiten und Erneuerung von Versorgungsleitungen. Foto: Matthias Ahlke Am Dienstagmorgen begann die ausführende Firma mit den Einmessungen der einzelnen Hausanschlüsse, wie Bauleiter Rüdiger Bumann erklärte. Foto: Pjer Biederstädt Lukas Maiwald, Bauleiter der Stadt Münster, zeigte sich zufrieden mit dem Start der Baumaßnahme. Foto: Pjer Biederstädt Wenn die Bauarbeiten richtig in Gange sind, wird die Bergstraße auch für Radfahrer und Fußgänger gesperrt sein. Am ersten Tag konnten sie aber noch neben der Baustelle passieren. Foto: Pjer Biederstädt Tischler Norbert Kux ist von der zehnmonatigen Sperrung der Bergstraße betroffen. Sein Ladenlokal und seine Werkstatt liegen an der Bergstraße. Er ist aber zuversichtlich, dass er mit seinem Firmenwagen nach Absprache mit der Baufirma rein- und rausfahren kann. Problematischer sei es für Kunden, die Stühle oder Schränke mit dem Auto abholen wollen. „Und ich rechne schon damit, dass Laufkundschaft wegfällt“, sagt Kux. Foto: Pjer Biederstädt Zwar sind einige Haltestellen während der Bauphase gesperrt, aber durch die nahe Umleitung geben sich die Betreiber optimistisch: „Die Haltestellen­situation ist für uns und die Fahrgäste keine große Änderung“, sagt Florian Adler von den Stadtwerken. Die Anwohner der Senioren­residenz können eine Ersatzhaltestelle am Breul nutzen. „Spannend wird, wie gut die Umleitungen funktionieren, was die Kapazitäten angeht“, so Adler. Foto: Matthias Ahlke

Laut Baumann eine „sportliche“ Aufgabe. Er hofft auf gutes Wetter, damit die Bauzeit nicht in die Weihnachtsmarktsaison hineinrage, in der besonders viele Besucher in die Stadt strömen.

So reagieren Anwohner auf die Vollsperrung

Den Anwohnern wäre es sicherlich recht. Katharina Deneke parkt ihr Auto zwar „glücklicherweise“ im weiter zugänglichen Parkhaus Tibusstraße, allerdings stehen ihr ein paar Umbauarbeiten ins Haus, wie sie am Morgen an der Absperrung erzählt: „Mein Schlafzimmer geht zur Straße raus, das verlege ich wegen des zu erwartenden Lärms nach hinten.“

Tischler Norbert Kux ist zuversichtlich, dass er mit seinem Firmenwagen nach Absprache mit der Baufirma rein- und rausfahren kann. Problematischer sei es für Kunden, die Stühle oder Schränke mit dem Auto abholen wollen. „Und ich rechne schon damit, dass Laufkundschaft wegfällt“, so Kux.

Meckern will er aber nicht. Er findet es gar nicht so schlecht, dass weniger Autos vor seinem Ladenlokal auf und abfahren, „meinetwegen auch dauerhaft“.