Bericht zur Verkehrssituation sieht Positives - und einigen Handlungsbedarf

Wie ist Münster in Sachen Mobilität aufgestellt? Gar nicht so schlecht, heißt es in einem Bericht, der für den Masterplan Mobilität erstellt wurde. Doch die Analyse sieht auch einigen Handlungsbedarf.

Die gute Nachricht vorweg: In Sachen Verkehr und Mobilität steht Münster bereits heute an einer Stelle, die andere Städte erst in zehn bis 15 Jahren erreichen wollen. So steht es in einem Zwischenbericht für den geplanten Masterplan Mobilität 2035+, den jetzt ein Verkehrsplaner der Düsseldorfer PTV Group im Verkehrsausschuss vorgestellt hat. Das Fahrrad sei auf Strecken von weniger als fünf Kilometern Länge das Verkehrsmittel Nummer 1. Der private Kfz-Bestand sei kleiner als im Bundes- und Landesschnitt und das Kfz-Aufkommen rückläufig. Das ÖPNV-Netz biete viele umsteigefreie Direktverbindungen. Der Fußgängerverkehr genieße innerhalb des Rings Priorität – um nur einige Punkte zu nennen.