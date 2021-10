Berufsorientierung mit Reality-Check

Ob im Dienstleistungsbereich, im Handel, im Handwerk oder in der Industrie: All diesen Branchen ist gemein, dass ihre Unternehmen nicht genug Bewerberinnen und Bewerber für mehrere hundert offene Ausbildungsstellen finden. Deshalb will die Wirtschaftsförderung Münster (WFM) auch 2021 einen Beitrag dazu leisten, dass ausbildungsinteressierte Jugendliche und Firmen einfacher zusammenkommen. Die bekannte und bewährte Aktion „Schule – und dann?“ findet vom 8. bis 24. November 2021 mit zehn namhaften Betrieben aus Münster statt. An den Nachmittagen – vor Ort oder per Online-Übertragung – können Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl spannender Tätigkeitsfelder mit guten Jobperspektiven erkunden. Die Anmeldung erfolgt direkt in den Betrieben, teilt die WFM mit.

Welcher Ausbildungsbereich ist für mich der richtige? Wofür habe ich ein Talent? Was macht mir Spaß? „Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler wird das Angebot von spannenden Ausbildungsmöglichkeiten immer größer. Unternehmen buhlen auf allen Kanälen um die Gunst der qualifizierten Abgänger. Zusätzlich informieren zum Beispiel Schulen, Jobmessen und Medien. Klar, dass die Entscheidung für eine Richtung schwerfällt“, erklärt WFM-Geschäftsführer Enno Fuchs. Die Wirtschaftsförderung und ihre Partner wollen bei „Schule – und dann?“ Orientierung bieten, indem die Teilnehmer mittendrin im Geschehen sind.

Exklusiver Eindruck

Angesprochen sind Haupt-, Real- und Gesamtschüler wie auch Berufskollegbesucher und Gymnasiasten. Sie verschaffen sich einen exklusiven Live-Eindruck von kaufmännischen Jobs, gewerblich-technischen Berufen und Dualen Studiengängen, sprechen mit Azubis, Führungskräften und Personalverantwortlichen. Im Laufe der Jahre haben die Erstkontakte bei „Schule – und dann?“ schon zu zahlreichen Praktika und Ausbildungsverhältnissen geführt, so die WFM.

In Deutschland gibt es mehr als 300 Ausbildungsberufe, die zum Großteil aber wenig bis gar nicht bekannt sind und unentdeckt bleiben. Aus diesem Grund vertrauen die WFM und Unternehmen bei der Ausbildungswahl auch auf die Unterstützung der Mütter, Väter und Lehrkräfte. „Immer wieder zeigen Studien, wie wichtig den Jugendlichen bei der Berufsorientierung die Begleitung von Menschen ist, die ihre Stärken und Schwächen gut kennen. Sie schätzen ihre Eltern und Lehrkräfte als hoch kompetent im Prozess der beruflichen Orientierung ein“, betont Fuchs. Ganz gewiss werden in den Aktionswochen alle Fragen zu den Unternehmen, zu den Aufgabengebieten und zu den Bewerbungsmöglichkeiten beantwortet.

Unternehmen an jungen Menschen interessiert

Den Unternehmen sei an aufgeschlossenen und motivierten jungen Menschen sehr gelegen. Denn der Bedarf an talentierten Nachwuchskräften ist groß. Die Betriebe möchten den potenziellen Auszubildenden von morgen Perspektiven aufzeigen und Interesse wecken.

Informationen zur Aktion „Schule – und dann?“ auf www.schule-und-dann.info sowie auf Facebook und Instagram.