So kann’s nach der Schule weitergehen

Der Schulabschluss naht – und dann? Jungen Leuten steht ein Füllhorn an Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung – von der Ausbildung bis zum Freiwilligenjahr. Einen Überblick bietet die Berufswahlmesse „Horizon Münster“ in der Halle Münsterland.

Wie kommt man zur Bundespolizei? Was macht ein Fluglotse? Welche Jobs gibt es in der Stadtverwaltung? Was erwartet einen im BWL-Studium? Und welche ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge gibt es? Wer Antworten auf diese und viele weitere Fragen haben möchte, findet sie auf der Berufswahlmesse „Horizon Münster“ am Samstag (4. März).

Neben Infos und Beratungsangeboten rund ums Studium gibt es auch einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten einer dualen Ausbildung. Außerdem Wissenswertes zu den Themen Freiwilligendienste und Auslandsreise. Die kostenfreie Messe richtet sich an Schülerinnen und Schüler kurz vorm Schulabschluss und an deren Eltern, schreiben die Organisatoren.

55 Aussteller aus dem In- und Ausland

Mit dabei sind rund 55 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region, dem ganzen Bundesgebiet und sogar aus dem europäischen Ausland. Die Standverantwortlichen beraten die Besucherinnen und Besucher rund um die Themen Ausbildung, duales Studium, Bachelor- oder Masterstudium, Praktikum, Gap-Year und FSJ – entweder im persönlichen Gespräch oder in Kleingruppen.

Wer noch mehr Input braucht und Tipps zur Bewerbung, Studienfinanzierung oder Studien- und Berufsorientierung mitnehmen will, hört sich Vorträge an oder nimmt an Paneldiskussionen teil. Und wer bislang gar keinen Plan hat, welche Ausstellenden oder Programmpunkte zu den eigenen Interessen passen, kann sich mithilfe der „Horizon Walks“ über die Messe führen lassen. Zur Auswahl stehen zehn verschiedene Interessensgebiete.

Damit der Messebesuch ein voller Erfolg wird, sollten sich Besucher im Vorfeld eine Viertelstunde Zeit für die Vorbereitung nehmen. Wer zum Beispiel unter www.horizon-messe.de einen Blick auf die Ausstellerliste wirft, findet etliche Hochschulen, Unternehmen und Institutionen, die zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passen.

Mit dem Messeguide einen Laufweg festlegen

Der Messeguide mit Hallenplan hilft zudem, einen Laufweg festzulegen. So können Jugendliche und ihre Eltern die jeweiligen Stände auf der Messe nacheinander gezielt ansteuern und so jede Menge Zeit sparen.

Die „Horizon Münster“ findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland statt. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Registrierung ist allerdings notwendig.