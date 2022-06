Beschuldiger wird dauerhaft eingewiesen

In dem Sicherungsverfahren, in dem es unter anderem um mehrfach versuchte Brandstiftung ging, ist am Landgericht Münster ein Urteil gefallen.

Seine Wutausbrüche, die aufgrund seiner Erkrankung – einer paranoiden Schizophrenie – über ihn kamen, hätten ihn unkontrollierbar gemacht. So sehr sogar, dass der 46-jährige gebürtige Ibbenbürener versucht haben soll, eine Wohnung in Angelmodde und eine Sparkassen-Filiale an der Melchersstraße in Brand zu stecken.