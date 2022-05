Beschuldigte sitzen im selben Trakt

Sie sind gemeinsam zum Kegelausflug nach Mallorca geflogen und warten jetzt im selben Zellentrakt des Gefängnisses in Palma auf das Ende ihrer Untersuchungshaft. Angehörige und Anwälte haben sie dort schon besucht.

Münsteraner in Untersuchungshaft auf Mallorca

Seit nunmehr einer Woche sitzen die 13 Mitglieder eines münsterischen Kegelclubs, der sich regelmäßig in einer Gaststätte in Albachten trifft, im Gefängnis auf der Ferieninsel Mallorca ein. Die spanische Polizei geht offenbar weiterhin davon aus, dass die Männer für den Brand einer Bar am Freitag vor einer Woche verantwortlich seien.