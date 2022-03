Betrugsversuche: Dubiose Angebote an Flüchtlinge

Knapp 90 Flüchtlinge wurden mit Stand Dienstagabend bereits in der Sporthalle in Hiltrup untergebracht.

Dubiose Angebote an verunsicherte Flüchtlinge und gefährliche Versprechungen: Polizei und Stadt mahnen zur Vorsicht vor Kriminellen, die die Lage Schutzsuchender ausnutzen wollen. An Flüchtlingseinrichtungen kam es laut einer städtischen Pressemitteilung bereits zu ersten Versuchen, ukrainische Frauen ins Auto zu locken. Auch sollen einige Flüchtlinge für angebliche Hilfstransfers von der polnischen Grenze nach Münster viel Geld bezahlt haben.

"Wir nehmen wahr, dass fremde Personen mit zwielichtigen Versprechungen geflüchtete Frauen und Kinder bereits an der Erstaufnahmeeinrichtung abfangen und mitnehmen wollen", sagt Dagmar Arnkens-Homann, Leiterin des Sozialamtes. "Deshalb informieren wir schon bei der Ankunft darüber, dass Angebote nicht autorisierter Personen möglicherweise nicht der Wahrheit entsprechen." Es handele sich zwar nur um einen Bruchteil der Zahl an engagierten Mitbürgern, "dennoch dürfen wir die Augen auch vor solchen mutmaßlich kriminellen Akten nicht verschließen", so Arnkens-Homann in der Pressemitteilung. Mitarbeiter des Sozialamtes und der Hilfsorganisationen, aber auch von Sicherheitsdiensten und der Polizei sind dafür sensibilisiert.

Flyer soll Flüchtlinge informieren

Vor diesem Hintergrund hat die Polizei Münster im Austausch mit der Stadt einen Flyer gestaltet, der Flüchtlinge vor Betrügern – beispielsweise bei Wohnraum- oder Arbeitsangeboten – warnt. Darin heißt es unter anderem: "Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ein Arbeitsangebot erhalten. Möglicherweise täuschen Betrüger eine angebliche Arbeitsstelle oder ihre Hilfsbereitschaft nur vor, verfolgen in Wahrheit aber ganz andere Ziele – zum Beispiel Prostitution. Selbst bei seriösen Arbeitsangeboten besteht die Gefahr, dass Sie sich ohne die erforderlichen Genehmigungen im schlimmsten Fall strafbar machen."

Zudem weißt die Stadt darauf hin: "Wohnungsangebote an das Sozialamt der Stadt Münster, in denen Alleinstehende bereits klare Alters- und Gewichts-Vorstellungen von ihren Schützlingen haben oder Heiratswünsche hinterlegen, werden grundsätzlich nicht vermittelt."

Erstaufnahme und Vermittlung Foto: Mit Stand Dienstagabend hat die Stadt Münster 848 Flüchtlinge in Münster aufgenommen, davon konnten 160 Personen in privaten Wohnraum vermittelt werden. Über 40 Prozent aller hier registrierten Kriegsvertriebenen sind Minderjährige. Bis zum Dienstagabend hatten 87 Geflüchtete Obdach in der Hiltruper Notunterkunft erhalten, wo sie vom Bündnis der Hilfsorganisationen betreut werden. Darüber hinaus sind nach aktuellem Kenntnisstand des Sozialamtes mindestens 136 weitere Personen privat untergekommen, ohne zuvor in einer Erstaufnahmeeinrichtung registriert worden zu sein. ...

Betrug sofort zur Anzeige bringen

Sachverhalte betrügerischer Natur sollten in jedem Fall bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden – nur dann kann gegen mögliche Täter vorgegangen werden. Dies kann sowohl von Betroffenen als auch von Zeugen im Nachgang auf jeder Polizeiwache oder online erfolgen. In einer akuten Notlage sollten aufmerksame Bürgerinnen und Bürger den Notruf wählen.

Links zu Hinweisen auf deutsch und ukrainisch Die Warnhinweise von Stadt und Polizei sind im städtischen Webportal abrufbar unter https://www.stadt-muenster.de/ukraine/polizei-infos sowie in ukrainischer Sprache auf: https://www.stadt-muenster.de/uk/informacija-policiji