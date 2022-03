Bewaffneter Überfall: 17-Jähriger festgenommen

Es war ein schwerer Schock für die Mitarbeiterin eines Getränkemarktes: Ein Mann zog am Verkaufstresen eine Waffe, forderte Bargeld und flüchtete unerkannt. Jetzt wurde ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Nach dem Überfall auf einen Getränkemarkt Anfang März hat ein Richter Untersuchungshaft gegen einen 17-jährigen Münsteraner angeordnet. Der Jugendliche ist laut Pressemitteilung der Polizei dringend verdächtig, einen Getränkemarkt an der Straße Am Schütthook in Angelmodde überfallen zu haben. Zeugenhinweise haben die Ermittler auf die Spur des 17-Jährigen gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl. Polizisten nahmen den Jugendlichen am Freitag (11. März) im Keller eines Freundes fest. Er ist bereits mehrfach wegen Eigentums- und Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Flucht mit dreistelliger Summe

Der 17-Jährige kam nach Angaben der Polizei gegen 20.45 Uhr in das Geschäft und schlenderte zunächst durch die Gänge. Er nahm eine Dose Energydrink aus dem Regal und trat an die Kasse. Nachdem er die Dose auf den Tresen gestellt hatte, zog er eine schwarze Pistole aus der Hosentasche und richtete diese auf die Kassiererin.

Mit den Worten "Geld her" forderte er die Verkäuferin zur Herausgabe von Bargeld auf. Dieses ließ er in eine mitgebrachte Plastiktüte packen. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einer dreistelligen Summe, wie es in der ursprünglichen Polizeimeldung heißt.