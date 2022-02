Bewegte Angebote für die Pausen

Das Team der Sporthelfer wächst am Annette-Gymnasium immer mehr. Auch weitere Schulen setzen auf eine solche Ausbildung.

Elf neue Sporthelfer am Annette-Gymnasium

Neue Sporthelfer – hier mit Lehrerin Heidje Thormann (hinten links) und Marisa Kleinitzke vom Stadtsportbund Münster (hinten rechts) – freuen sich auf die aktive Gestaltung der Pausen für Schüler der Unterstufe am Annette-Gymnasium.

Für Sport und Bewegung in den Schulpausen sorgen die Sporthelfer in Münster. Auch am Annette-Gymnasium haben sie eine lange Tradition: Seit 2010 machen sich interessierte Schüler unter Anleitung von Lehrern der Schule und von Lehrteamern der Sportjugend Münster fit, um mit Übungen und Spielen selbstständig bewegte Pausenangebote für die Jahrgangsstufen fünf und sechs anbieten zu können.

Jüngst beendeten elf Schüler der Jahrgangsstufe acht ihre Fortbildung unter Federführung von Sportlehrerin Heidje Thormann und mit Unterstützung von Marisa Kleinitzke vom Stadtsportbund Münster. Nach den Osterferien werden sie an drei Tagen der Woche sportliche Pausenprogramme für die jüngsten Mitschülerinnen am Annette organisieren.

Sportliches Pausenprogramm

Dabei steht die Sporthalle im Mittelpunkt, aber auch in der Gymnastikhalle werden bei Bedarf Alternativangebote durch die Sporthelfer organisiert, berichtet der Stadtsportbund. Sie bieten Ballspiele und Hip-Hop-Choreographien an. Zudem verwalten sie Pausensport-Material und geben es auf Wunsch an Interessierte auf dem Schulhof heraus.

„Wo ist mein Hühnchen“ ist eines der zahlreichen Pausenspiele, zu denen die Sporthelfer am Annette-Gymnasium drei Mal in der Woche einladen. Foto: Stadtsportbund Münster

„Eine lebhafte Gruppe“, freut sich Heidje Thormann nach zahlreichen Übungsstunden über neue, sehr engagierte Sporthelfer am Innenstadt-Gymnasium.

Diese wollen mit Schwung und neuen Ideen nach den Osterferien in die Pausenbetreuung für die Unterstufe starten. Und den jüngsten Schüler ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot machen. Die „Neulinge“ erhalten zudem Unterstützung durch das 40-köpfige Sporthelfer-Team am Annette.

Über rege Resonanz auf das Fortbildungsangebot freut sich Marisa Kleinitzke vom SSB derzeit. Denn nach einer Corona-Pause im vergangenen Schuljahr nehmen immer mehr münsterische Schulen aktuell wieder die Sporthelfer-Ausbildung auf, bei der Sportjugend und SSB unterstützend zur Seite stehen, heißt es weiter.