Bewohnerparken: Deutliche Ausweitung rückt näher

An vielen Stellen in Münster ein gewohntes Bild: zugeparkte Bürgersteige.

Eine deutliche Ausweitung des Bewohnerparkens auf weitere Stadtgebiete rückt näher. Die Stadtverwaltung erwägt, künftig auch im Kreuzviertel, im Schlossviertel sowie in Pluggendorf Gebühren für das Parken im öffentlichen Raum zu erheben. Zudem empfiehlt sie in einer Beschlussvorlage, über die der Verkehrsausschuss am 15. März diskutieren wird, im Martiniviertel sowie im Kuhviertel auf bislang unbewirtschafteten – also kostenlosen – Stellplätzen Kurzzeitparken einzuführen.