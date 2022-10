Bewusstsein schaffen für Nöte Obdachloser

Für Obdachlose werden die Wintermonate extrem hart. Darauf machte am Samstag von 10 bis 16 Uhr ein Verbund aus mehreren gemeinnützigen Vereinen mit einer Infostation an der Lambertikirche aufmerksam, nämlich die Vereine „Draußen!“, „Ein Rucksack voll Hoffnung“, „Maria 2.0 in Heilig Kreuz“ und der Treffpunkt „An der Clemenskirche“.

Ziel war es, den Bürgern die Situation Wohnungsloser ins Bewusstsein zu bringen und zur Solidarität mit den Betroffenen aufzurufen. Die Organisatoren sprachen von über 1600 Wohnungslosen, die für die kalte Jahreszeit auf Spenden angewiesen sind. Vor allem Decken und warme Kleidung würden gebraucht, aber zum Beispiel auch haltbare Lebensmittel.

Mit Vorurteilen aufräumen

Matthias Eichbauer vom Treffpunkt „An der Clemenskirche“ sagte mit Blick auf die kommenden Monate: „Langsam wird es schwierig.“ Die finanzielle Situation der Vereine sei nach Corona und während Energiekrise deutlich angespannter. Und das, obwohl gerade jetzt die Hilfe nötiger denn je sei.

Benedikt Lange von „Ein Rucksack voller Hoffnung“ sprach von einer Situation, die „für alle kritisch“ ist, man wolle aber darauf aufmerksam machen, dass es die besonders hart treffe, die sowieso schon sehr wenig hätten.

Am Infostand wollte Lange Vorurteile ausräumen mit Verweis auf die individuellen Lebenswege und Schicksalsschläge. Er wollte aber nicht nur referieren, sondern mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog treten. Sein Wunsch ist es, dass mehr Bürger das Gespräch mit Obdachlosen suchen. „Die soziale Exklusion ist ein großes Thema“.