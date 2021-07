Bezirksbürgermeister hält an Gesamtschulplätzen fest

Nach Absage für Schule in Roxel

Münster-West

Trotz der jüngsten Absage seitens der Bezirksregierung will Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus an der Schaffung von Gesamtschulplätzen am Standort Roxel festhalten. Er schlägt eine ungewöhnliche Lösung vor.

Von Thomas Schubert