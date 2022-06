Bezirksregierung lässt sich nicht in die Karten schauen

Münster will eine Gesamtschule in Roxel errichte, Havixbeck will das verhindern. Jetzt muss die Bezirksregierung entscheiden. Doch die Behörde wartet noch auf den Antrag.

Am Tag nach dem „Ja“ des Rates zu einer neuen Gesamtschule in Roxel gab sich die Bezirksregierung Münster – als zuständige Genehmigungsbehörde – sehr zugeknöpft. So lange kein Antrag vorliege, „können keine Aussagen zur Dauer des Verfahrens getroffen werden“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme zu der Frage unserer Zeitung, wann mit einer Genehmigung (oder Nicht-Genehmigung) der neuen Schule zu rechnen sei.