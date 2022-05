Schlossplatz wird zur Open-Air-Kneipe

Der Schlossplatz wird von Donnerstag bis Samstag (26. bis 28. Mai) zur Open-Air-Kneipe. Besucher können über 100 verschiedene Bierspezialitäten aus der ganzen Welt probieren. „Der längste Biertresen Deutschlands“, kündigt der Veranstalter in einer Pressemitteilung an.

Nach zwei Jahren Pause kommt das Festformat wieder nach Münster. Das Motto des Veranstalters Michael Solms lautet: „Alle sollen auf ihren Geschmack kommen.“ Die Besucher können über 100 verschiedene nationale und internationale Biersorten probieren und haben dabei die Wahl aus Spezialitäten der traditionellen wie auch der kreativen Craft-Bier-Brauereien. Vom bodenständigen Pilsener bis zum ausgefallenen New England IPA sei beim Bierfest für jeden etwas dabei, heißt es in dem Pressetext weiter.

Nationale und internationale Biere

„Mit dem Bierfest möchten wir Bier als Genussmittel und die spannende Vielseitigkeit unserer Brauereien aus dem In- und Ausland zeigen“ erklärt Veranstalter Solms, der bereits 2013 als einer der frühen Wegbereiter der neuen Bierbewegung die ersten Bierfeste Deutschlands organisierte.

Besondere Besuchermagneten sind der Guinness Irish Truck und der Truck der schottischen Brauerei Brewdog. Darüber hinaus ist die niedersächsische Handwerksbrauerei Moorbier mit einem Stand vertreten. Es gibt einen Stand ausschließlich mit finnischen Brauspezialitäten sowie ausgefallene Bier-Cocktails und vieles mehr zu entdecken.

20 Meter langer Tresen

Ein weiteres Highlight des Festivals ist der 20 Meter lange Biertresen, aus dem ein Großteil der riesigen Bierauswahl frisch vom Zapfhahn läuft. „Das ist die womöglich längste Theke Deutschlands!“, zeigt sich Solms begeistert. Am langen Tresen gibt es auch Brauspezialitäten, die die Besucher überraschen werden wie ein Milkshake IPA, das in Konsistenz und wegen seines fruchtigen Geschmacks nach Mango, Limette, Vanille und Minze an seinen Namensgeber erinnert. Oder das limitierte Vintage-Sour-Jahrgangsbier, das aufgrund seiner Fassreifung nach Noten von Wein und Cognac schmeckt.

„Wir freuen uns, endlich wieder Genuss-Gastgeber in Münster sein zu dürfen und laden alle herzlich ein, beim Münster Bierfest 2022 dabei zu sein!“, so Solms.

Öffnungszeiten des Bierfestes auf dem Schlossplatz: Donnerstag (26. Mai) und Freitag (27. Mai) jeweils ab 17 Uhr, Samstag (28. Mai) ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.