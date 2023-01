Big-Band-Power nach Workshop

Seit 30 Jahren gibt es in Münster einen besonderen Workshop für Big Bands. Das Ergebnis ließ sich nun mal wieder begutachten. Wer das verpasst hat, hat im März noch eine weitere Chance.

Am Donnerstagabend erklangen Swing- und Jazz-Klänge in der Aula der Friedensschule Münster. Die Big Bands der Friedensschule und des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums stellten in einem Konzert das Ergebnis ihres gemeinsamen Workshops vor.

In diesem wurde in mühsamer Probearbeit eine Auswahl an klassischen Swing-, Blues-, Latin- und weiterer Musik einstudiert. Der Workshop, der durch Dieter Niemann, dem musikalischen Leiter der Big Band der Friedensschule, und Klaus Posingies, Leiter der Big Band des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums verantwortet und geleitet wird, findet nun schon seit 30 Jahren jährlich statt.

Reunion der WWU-Big-Band

Und das mit Erfolg: 2020 wurde dies mit dem WDR-Jazz-Preis gewürdigt. Dieses Jahr gaben 40 Schülerinnen und Schüler im Alter von elf bis 19 Jahren ihr Können zum Besten. Mit einem hohen Grad an Können und Präzision wurde eine breite Musikauswahl von Jazz-Klassikern wie Blue Train bis hin zu unbekannteren Werken wie dem Stück „Rock Solid“ von Jeff Jarvis präsentiert. Feierlich abgeschlossen wurde das Konzert von der WWU-Big Band Reunion in ihrer ursprünglichen Besetzung aus dem 1. Workshopkonzert im Jahr 1993.

Wer Interesse hat, die Workshopergebnisse live zu erleben, kann dies am 14. März tun: Da spielen die Big Bands der beiden Schulen ihr Programm nochmals im Hot Jazz Club.