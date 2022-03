Bildung und Herzensbildung

Die Erziehung zum weiblichen Selbstbewusstsein, zur individuellen Verwirklichung abseits von Rollenerwartungen, zu Toleranz und sozialer Verantwortung, sind schon seit ihrer Gründung zentrale Ziele der Schule, wie immer wieder deutlich wurde. Eine, die das vor jetzt fünf Jahrzehnten selbst erlebt hat, ist Monika Grütters, bis vor kurzem Kulturstaatsministerin der Bundesregierung – und von 1972 bis 1981 Marienschülerin.

Monika Grütters hielt die Festrede

Grütters hielt am Nachmittag die Festrede bei der offiziellen Jubiläumsveranstaltung in der Aula der Schule und bekannte sich zum „bodenständigen und undogmatischen Katholizismus“, der ihr hier mitgegeben worden sei. „Mädchen und Kirche stellten aber heute keine gute Verbindung dar“, fügte Grütters hinzu und prognostiziert unter donnernden Applaus, „dass sich am Umgang mit Frauen die Zukunftsfähigkeit der Kirche entscheiden wird.“

Bei der Festveranstaltung waren mit Eberhard Zangerl, Rudolf Deneke und Arno Fischedick die drei männlichen Schulleiter dabei, die die Marienschule führten. Zuvor war die Schule von Schwestern des Ordens der Göttlichen Vorsehung geleitet worden – mit durchaus freiem Geist, wie Grütters an die bis 1983 tätige frühere Schulleiterin Schwester Angelika Welzenberg erinnerte. So seien in den 1970er-Jahren anonyme Drogenberatung auf der Schultoilette angeboten, und auch rückenfreie T-Shirts bei den Mädchen toleriert worden.

Die Aula war für die gesamte Schulgemeide zu klein

Weil die Aula für alle Schülerinnen und Lehrkräfte zu klein war, war die offizielle Feier nur Vertreterinnen und Vertretern von Kollegium, Ehemaligen, Ehrengästen, Eltern und Förderverein vorbehalten – aber Schülerinnen zeigten zwischen den Reden musikalisch, schauspielerisch und literarisch, zu was die Schule sie neben der Vermittlung von Wissen auch befähigt – schon die Jüngsten, wie die Fünftklässlerin Thea Hofschulte mit ihrer selbstverfassten Geschichte zur Schulgeschichte bewies.

Zu hören war immer wieder dies: Hier wird Herzensbildung genau so groß geschrieben wie Bildung. Und: Schule macht hier Spaß. Das betonten nicht nur die Festrednerin Monika Grütters und Bürgermeistern Angela Stähler, deren Töchter die Marienschule besuchten. Schülersprecherin Lena Prange bestätigte: „Wir sind eine Schule voll guter Laune.“

