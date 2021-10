Bis auf Weiteres kein Pfarreirat

St. Pantaleon in Roxel ist die Pfarrkirche der Pfarrei St. Liudger, zu der auch die Gemeinden in Albachten, Mecklenbeck und in der Aaseestadt gehören. Hier wird am Sonntag das neue Seelsorgeteam eingeführt.

Selten wurde ein neues Seelsorgeteam mit so viel Spannung, so hohen Erwartungen und so großen Herausforderungen empfangen: Pfarrer Timo Holtmann, Pater Tomichan Mattathiveliyil, Kaplan Jonas Hagedorn und Pastoralreferentin Angela Bulitta stellen sich am Sonntag (24. Oktober) in der Roxeler St.-Pantaleon-Kirche den Mitgliedern von St. Liudger vor.