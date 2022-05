Wohnen als Menschenrecht

Foto:

Um es vorweg zu nehmen: Münster ohne die vielfältige Arbeit der Bischof-Herrmann-Stiftung wäre eine andere, weniger menschliche Stadt. Seit jetzt 126 Jahren versucht die 1896 vom damaligen Bischof Hermann Dingelstad gegründete, kirchliche Stiftung die Not von Menschen zu lindern, die aus welchen Gründen auch immer obdachlos sind oder in Gefahr, es zu werden.



Steigende Immobilienpreise und Mieten, jahrelang vernachlässigter Bau von Sozialwohnungen, dazu starkes Bevölkerungswachstum – das ist für nicht wenige die in den Wettbewerb um Wohnraum treten, eine unheilvolle Mischung. Wer wenig Geld hat, geflüchtet ist oder gesundheitlich beeinträchtigt, hat es noch einmal schwerer. Und die Lebensumstände mancher Menschen sind so ungünstig, dass die Startbedingungen für diesen Wettbewerb noch einmal schwerer sind.



Bei der Jubiläumsfeier der Bischof-Hermann-Stiftung, die in Münster zahlreiche Initiativen und Projekte betreut, außerdem an vielen Stellen der Stadt Wohnraum und sozialarbeiterische Betreuung anbietet, wurde sehr wohl deutlich, dass diese Arbeit nicht immer Erfolgserlebnisse verspricht. Nicht immer schaffen jene, denen die Stiftung helfen will, den Sprung in ein eigenständiges Leben. Doch auch für diese Menschen wird die Not gelindert, die Stiftung hilft ihnen, nicht vollends abzurutschen, ihre Würde zu wahren.



Die Stadt als Partnerin der Stiftung weiß, was sie an der Bischof-Hermann-Stiftung hat – wie der Oberbürgermeister beim Festakt deutlich machte. Wenn es aber darum geht, all die Probleme anzupacken und zu verkleinern, die in Obdachlosigkeit münden können und die mit dieser Thematik zusammenhängen, ist auch die Stadt selbst gefragt. Sowieso mit Sozialarbeit und auch kommunaler Ordnungspolitik. Das wichtigste aber bleibt es, kreativ, planerisch klug, vor allem massiv den Wohnungsbau zu fördern. | Von Karin Völker