Bischof Genn beurlaubt Dompropst Schulte

Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, hat am Freitag (24. Juni) mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres Offizial und Dompropst Kurt Schulte (57) von diesen Ämtern beurlaubt. Damit folgt der Bischof laut einer Pressemitteilung des Bistums einem Wunsch Schultes, den dieser zuvor geäußert hatte. Weitere Sanktionen hat der Bischof nicht ausgesprochen. Schulte wird aber nach Angaben des Bistums darauf verzichten, öffentliche Gottesdienste zu feiern, an Rechtsprechungen teilzunehmen oder anderen priesterlichen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit nachzugehen.

"Grund für die Beurlaubung ist die Tatsache, dass es in dieser Woche eine Meldung bei einer Ansprechperson bei Fällen sexuellen Missbrauchs im Bistum Münster gab", heißt es in der Mitteilung des Bistums Münster am Freitagnachmittag. Die Person, die die Meldung gemacht hat, hat einen Vorfall angezeigt, der die Person selbst und den Dompropst betrifft. Nach dem bisherigen Kenntnisstand des Bistums geht es bei dem angezeigten Vorwurf um grenzüberschreitendes, unangemessenes Verhalten Schultes.

Anzeige gegen Schulte in anonymem Meldeportal

Über das in der vergangenen Woche vom Bistum eingerichtete anonyme Meldeportal sei eine weitere Anzeige gegen Schulte eingegangen, heißt es. Diese hat der Interventionsbeauftragte des Bistums Münster, Peter Frings, umgehend der Staatsanwaltschaft Münster zugeleitet. Das geschieht mit allen Meldungen, die im Portal erfolgen.

Es werden nun zunächst die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abgewartet. "Im Anschluss soll unmittelbar eine kirchenrechtliche Voruntersuchung durchgeführt werden", teilt das Bistum mit. Bis zu deren Abschluss bleibe Kurt Schulte beurlaubt, heißt es.

Zuständig für Gottesdienste im Dom in Münster

Als Dompropst steht Kurt Schulte an der Spitze des Münsteraner Domkapitels. Dieses ist vor allem für die Feier der Gottesdienste im St.-Paulus-Dom zuständig. Das Domkapitel wählt zudem den Bischof. Als Offizial leitet Kurt Schulte das Offizialat, das münsterische Kirchengericht. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Offizialats liegt auf der Durchführung der Verfahren zur Auflösung kirchlich geschlossener Ehen. Kurt Schulte ist seit 2010 Offizial und seit 2013 Dompropst. Kommissarisch leitet das Offizialat nun Vizeoffizial Pfarrer Heinz Erdbürger; die vorübergehende Leitung des Domkapitels liegt bei Domdechant Weihbischof Dr. Christoph Hegge.