Nach Bestseller: Verhaltensbiologe Sachser bringt neues Buch heraus

Das Buch „Der Mensch im Tier“ wurde nach seiner Veröffentlichung 2018 ein populärwissenschaftlicher Bestseller. Ganz bestimmt für das Fach Verhaltensbiologie Prof. Norbert Sachser, Leiter des Instituts für Verhaltensbiologie der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU), hat darin den Stand der Forschung über die notwendige veränderte Wahrnehmung des Tieres aus menschlicher Sicht dargestellt.

Nun hat Sachser nachgelegt. Er zeichnet als Herausgeber für den Band „Das unterschätzte Tier“ verantwortlich, das jetzt als Taschenbuch bei Rowohlt erschienen ist.

Mehrer Autoren sind Münsteraner

Als Autoren finden sich darin gleich mehrere bekannte Münsteranerinnen und Münsteraner – etwa Kolleginnen und Kollegen aus dem WWU-Institut wie etwa die Professorinnen Sylvia Kaiser, und Helene Richter sowie die Wissenschaftler Niklas Kästner und Tobias Zimmermann als Mitherausgeber. In dem neuen Band wird die menschliche Perspektive auf Tiere aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und Wissenschaftsdisziplinen auch jenseits der Biologie und der Naturwissenschaften beschrieben: So findet sich unter den Autoren und Autorinnen aus Münster auch die Ur- und Frühgeschichtlerin Valeska Becker von der WWU, der Theologe und Biologe Rainer Hagencord von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster, die Kunstwissenschaftlerin Jessica Ulrich von der Kunstakademie Münster und die Direktorin des Allwetterzoos, Simone Schehka, die selbst als Verhaltensbiologin auch vom Fach ist. Sie schreibt über das gewandelte Selbstverständnis und die zeitgemäßen Aufgaben von Tiergärten.

Auch die teils witzigen Illustrationen kommen aus Münster von Design-Professorin Cordula Hesselbarth von der hiesigen FH.

Vieldimensionaler Blickwinkel auf das Tierbild des Menschen

Der vieldimensionale Blickwinkel auf das Tierbild des Menschen vereinigt sich in der Botschaft, dass Tiere – und nicht nur Säugetiere mit Ihrem Potenzial zu empfunden oder zu kommunizieren dem Menschen sehr viel ähnlicher sind als lange angenommen. Was für die Tierzucht in der Landwirtschaft und die Sicht auf Haustiere nicht ohne Konsequenzen bleiben darf.

Das Buch entstand im Zusammenhang mit einer interdisziplinären Veranstaltungsreihe aus dem Wettbewerb des Stifterverbandes „Eine Uni - ein Buch“. Die WWU hatte sich damals mit Sachsers Buch „Der Mensch im Tier“ beworben und gewonnen.

Norbert Sachser (Hg.); Der unterschätzte Tier. Was wir heute über Tiere wissen und im Umgang mit ihnen besser machen müssen.. Rowohlt Taschenbuch, 2022.