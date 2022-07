Mehrere Blindgänger in Berg Fidel vermutet

Gleich mehrere Verdachtspunkte deuten in Berg Fidel auf Blindgänger hin. Das hat die Stadt nun bekanntgegeben. Der Bereich wird nun untersucht. Termin und Radius für eine möglicherweise notwendige Evakuierung stehen bereits fest.

In Berg Fidel gibt es den Verdacht auf gleich mehrere Kampfmittel. Die Verdachtspunkte sollen nun untersucht werden.

Blindgängerverdacht in Berg Fidel: Gleich mehrere Verdachtspunkte an der Pictoriusstraße deuten auf Kampfmittel im Erdreich hin – dies haben Überprüfungen durch die Bezirksregierung Arnsberg ergeben. Daher werden laut einer städtischen Pressemitteilung ab Montag (11. Juli) umfangreiche Freilegungsarbeiten in diesem Bereich durchgeführt.

Ob eine Entschärfung und damit auch eine Evakuierung im Umfeld erforderlich ist, wird sich nach Angaben der Stadt erst im Rahmen dieser Maßnahme klären.

Verdacht auf mehrere Blindgänger

Sollte sich der Verdacht erhärten und ein oder mehrere Blindgänger gefunden werden, erfolgt die Kampfmittelbeseitigung am Donnerstag (14. Juli). Vor Ort nötige Sicherungsmaßnahmen für etwaige Funde bis zu diesem Termin sind vorgeplant.

Senioreneinrichtung im möglichen Evakuierungsbereich

In einem wahrscheinlichen 250-Meter-Evakuierungsradius wäre laut der städtischen Mitteilung unter anderem die Senioreneinrichtung „Haus Simeon“ betroffen. Absprachen zu möglichen Evakuierungsmaßnahmen sind bereits erfolgt. Zu darüber hinaus eventuell notwendigen Straßensperrungen und weiteren Maßnahmen werden Stadt und Feuerwehr Münster informieren.

Laut der Mitteilung der Stadt wird vorsorglich zu diesem Termin für die Bevölkerung eine Betreuungsstelle in einer Sporthalle auf dem Gelände der York-Kaserne (Zufahrt Angelsachsenweg) eingerichtet. Vor Ort besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Im Evakuierungsfall wird ein Bus-Shuttle durch die Stadtwerke gestellt.