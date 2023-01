Blindgänger Loddenheide muss nicht entschärft werden

An der Loddenheide ist eine 50-Kilogramm-Sprengbombe freigelegt worden. Da es sich um einen so genannten Bodendetonierer handelt, muss der Blindgänger nicht entschärft werden.

Entwarnung an der Loddenheide: Beim Blindgänger handelt es sich um einen so genannten Bodendetonierer, der nicht entschärft werden muss. Das teilte die Feuerwehr und die Stadt am Dienstagmorgen mit.

Kampfmittelüberprüfungen hatten auf einem Gewerbegebiet an der Loddenheide einen Hinweise auf einen möglichen Blindgänger ergeben. Der Verdachtspunkt wurde am Dienstagmorgen freigelegt.

Am Dienstagmorgen wurde der Verdachtspunkt an der Loddenheide freigelegt. Foto: Matthias Ahlke

Vorsorglich zu diesem Termin wurde eine Betreuungsstelle für die Bevölkerung in der Geschäftsstelle des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), Gustav-Stresemann-Weg 62, eingerichtet.