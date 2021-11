Blindgängerverdacht an Spichernstraße

Kampfmittelüberprüfungen an der Spichernstraße haben Hinweise auf einen möglichen Blindgänger ergeben. Wie die Stadt Münster mitteilt, soll der Verdachtspunkt am 22. November (Montag) freigelegt werden. Der genaue Zeitpunkt einer möglichen Entschärfungsmaßnahme könne nicht genannt werden.

Bevor der verdächtige Gegenstand untersucht werden kann, sind nach Angaben der Stadt „umfangreiche Vorbereitungen nötig“. So werde in der Nähe des Verdachtspunktes bereits am heutigen Freitag (12.11.) ein Großcontainer angeliefert, der unter anderem eine zu rodende Hecke aufnehmen kann. Außerdem werde in diesem Zuge ein Kran aufgebaut.

In der Spichernstraße 30 – 40 gilt am Tag der Freilegung (22. November) ab 4.30 Uhr bis zum Abschluss der Maßnahme ein absolutes Halteverbot. „Anlieger und die Erna-de-Vries-Realschule werden direkt informiert“, teilte die Stadt mit.

Entscheidung über Evakuierung steht noch aus

Ob eine Entschärfung und damit eine Evakuierung notwendig werden oder ob Entwarnung gegeben werden kann, steht erst nach der Freilegung fest.

In einem möglichen Evakuierungsbereich im 250-Meter-Radius um den Verdachtspunkt in der Spichernstraße liegt neben der Realschule auch die Umgehungsstraße, wie einer von der Stadt Münster veröffentlichten Grafik zu entnehmen ist.

Möglicher Evakuierungsbereich im 250-Meter-Radius um den Verdachtspunkt in der Spichernstraße Foto: Stadt Münster

Im Fall einer notwendigen Entschärfung würde somit neben der Räumung der Erna-de-Vries-Realschule auch eine kurzzeitige Sperrung der Umgehungsstraße (B51) nötig.