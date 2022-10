„BoConcept“: Turbulenzen mit glücklichem Ende?

Münster

Für das Designmöbel-Geschäft „BoConcept“ am Roggenmarkt in Münster wurde die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Doch die Angst der Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze könnte sich schon bald in Luft auflösen.

Von Pjer Biederstädt